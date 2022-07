Feu d’artifice Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

Seine-Maritime

Feu d’artifice Le Tréport, 13 juillet 2022, Le Tréport. Feu d’artifice

Esplanade Louis Aragon Forum de la Plage Le Tréport Seine-Maritime Forum de la Plage Esplanade Louis Aragon

2022-07-13 21:45:00 21:45:00 – 2022-07-13 23:00:00 23:00:00

Forum de la Plage Esplanade Louis Aragon

Le Tréport

Seine-Maritime Le Tréport Feu d’artifice

21h45 : distribution des lampions au forum de plage ;

22h : retraite aux flambeaux avec Normandie Salsa dans les rues du Tréport (départ : forum de la plage) ;

23h : Feu d’artifice à l’avant-port en partenariat avec la Ville de Mers-les-Bains.

