Feu d’artifice Larzicourt Larzicourt Catégories d’évènement: Larzicourt

Marne

Feu d’artifice Larzicourt, 13 juillet 2022, Larzicourt. Feu d’artifice

Terrain de foot Larzicourt Marne

2022-07-13 – 2022-07-13 Larzicourt

Marne Larzicourt Venez participer aux festivités à partir de 21h en salle des fêtes afin d’assister à la retraite aux flambeaux, puis au feu d’artifice tiré du terrain de foot aux environs de 23h. Mise en place d’une buvette dès la fin du spectacle. Retraite aux flambeaux depuis la salle des fêtes à 21h, puis feu d’artifice tiré du terrain de foot aux environs de 23h. Buvette dès la fin du spectacle. mairielarzicourt@wanadoo.fr +33 9 63 52 56 70 Venez participer aux festivités à partir de 21h en salle des fêtes afin d’assister à la retraite aux flambeaux, puis au feu d’artifice tiré du terrain de foot aux environs de 23h. Mise en place d’une buvette dès la fin du spectacle. Larzicourt

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Larzicourt, Marne Autres Lieu Larzicourt Adresse Terrain de foot Larzicourt Marne Ville Larzicourt lieuville Larzicourt Departement Marne

Larzicourt Larzicourt Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/larzicourt/

Feu d’artifice Larzicourt 2022-07-13 was last modified: by Feu d’artifice Larzicourt Larzicourt 13 juillet 2022 Terrain de foot Larzicourt Marne

Larzicourt Marne