Feu d’artifice La Seyne-sur-Mer, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, La Seyne-sur-Mer. Feu d’artifice 2021-07-14 – 2021-07-14 Quai saturnin Fabre Centre Ville

La Seyne-sur-Mer Var A 18h : déambulation de la Comparsa « Cuba Rumba ».

A 19h30 : commémoration au Monument aux Morts animée par la Philarmonique la Seynoise.

A 20h30 : concert cubain avec Diabloson puis à 22h30 sur le quai de la Marine, feu d’artifice. +33 4 98 00 25 70 https://www.tourisme-ouestvar.com/ dernière mise à jour : 2021-07-08 par

