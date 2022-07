Feu d’artifice La Crèche La Crèche Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres La Crèche Feu d’artifice du 14 Juillet 2022 ! 12 H Pique-nique (Apéritif & pain offerts par la municipalité)

14 H 30 Concours de pétanque (Doublette tournante)

15 H Activités (Jeux de coopération intergénérationnels, conviviaux et

interactifs, activités ludiques enfants & jeux)

19 H Repas organisé par Festi’Crèche

20 H Animation musicale

23 H Feu d’artifice

23 H 30 Bal

snacking & boissons de 12 h à 00h30

(Glaces artisanales, gaufres maison, repas froid, plat + dessert soir uniquement). RENSEIGNEMENTS : mairie de La Crèche

Tél : 05 49 25 50 54

La Crèche

