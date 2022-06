Feu d’artifice intercommunal / Bal populaire Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Sorlin-en-Valloire

Feu d’artifice intercommunal / Bal populaire Saint-Sorlin-en-Valloire, 14 juillet 2022, Saint-Sorlin-en-Valloire. Feu d’artifice intercommunal / Bal populaire

Complexe sportif/ Stade de rugby Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme

2022-07-14 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-14 Saint-Sorlin-en-Valloire

Drôme Venez passer une belle soirée en famille ou entre amis avec le traditionnel feu d’artifice, le bal populaire et diverses animations: le réveil d’epinouze et ses majorettes, concert avec le duo « One heart ». Buvette et Food truck. mairie-st-sorlin@stsorlinenvalloire.com +33 4 75 31 70 18 http://www.stsorlinenvalloire.com/ Saint-Sorlin-en-Valloire

