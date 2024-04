FEU D’ARTIFICE Gruissan, samedi 13 juillet 2024.

Le 13 juillet à Gruissan, c’est le moment où le ciel nocturne se transforme en une toile de maître, avec l’étang de Gruissan comme scène principale. Pour ceux qui pensent avoir tout vu, détrompez-vous les reflets des feux sur l’eau du feu d’artifice ajoutent une touche de magie supplémentaire, comme si les étoiles elles-mêmes décidaient de faire un petit plongeon estival.

Les vacanciers et les locaux se retrouvent dans une ambiance où les rires et les conversations se mêlent à la musique des explosions colorées. L’air est chargé d’excitation, les enfants choisissent leur couleur préférée dans le ciel, et les plus grands… eh bien, ils retombent en enfance, le temps d’une soirée.

C’est le genre de soirée où, sans s’en rendre compte, on prend des photos mentales qui resteront gravées bien plus longtemps que n’importe quelle image sur smartphone.

Alors, le 13 juillet, venez comme vous êtes à Gruissan, mais avec des lunettes de soleil… pour la nuit ! Parce qu’à Gruissan même la nuit aime à se parer de lumière.

Place des menhirs, 22h45

BAL Orchestre Drakkar

L’orchestre Drakkar, c’est la tempête de bonne humeur qui déferle sur Gruissan cet été. Avec leur répertoire qui navigue entre les hits d’hier et d’aujourd’hui, ces pirates de la mélodie embarquent le public pour une croisière festive à travers les genres. À bord, l’ambiance est électrique saxos qui s’envolent, guitares qui frémissent et voix qui captivent, chaque escale est une découverte, un trésor de notes et de rythmes. Laissez-vous entraîner dans le sillage de l’orchestre Drakkar, où chaque soirée se transforme en un voyage inoubliable, sous les étoiles de Gruissan. Prêts pour l’aventure ? L’orchestre Drakkar lève l’ancre, et c’est tout Gruissan qui se met à danser, vibrer et chanter, embarqué dans le tourbillon de la fête.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 22:30:00

fin : 2024-07-13

Gruissan 11430 Aude Occitanie office.tourisme@gruissan-mediterranee.com

