FEU D’ARTIFICE Grandchamps-des-Fontaines, 11 août 2021-11 août 2021, Grandchamps-des-Fontaines. FEU D’ARTIFICE 2021-08-11 – 2021-08-11

Grandchamps-des-Fontaines Loire-Atlantique Grandchamps-des-Fontaines Dès 14 h, retrouvez les animations sportives ; tyrolienne, canoë, mur d’escalade et saut de Tarzan ; suivi d’un pique-nique géant.

Pour terminer cette journée festive en beauté, un spectacle pyrotechnique son et lumière sera tiré depuis le plan d’eau !

Plan d’eau Notre-Dame-des-Fontaines Pour terminer la journée de Nature en fête en beauté ! http://www.grandchampdesfontaines.fr/ Dès 14 h, retrouvez les animations sportives ; tyrolienne, canoë, mur d’escalade et saut de Tarzan ; suivi d’un pique-nique géant.

Pour terminer cette journée festive en beauté, un spectacle pyrotechnique son et lumière sera tiré depuis le plan d’eau !

Plan d’eau Notre-Dame-des-Fontaines dernière mise à jour : 2021-07-14 par

Détails Catégories d’évènement: Grandchamps-des-Fontaines, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Grandchamps-des-Fontaines Adresse Ville Grandchamps-des-Fontaines lieuville 47.36422#-1.60894