Fuveau Fuveau Bouches-du-Rhône, Fuveau Feu d’artifice Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fuveau

Feu d’artifice Fuveau, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Fuveau. Feu d’artifice 2021-07-13 22:30:00 22:30:00 – 2021-07-13 23:00:00 23:00:00 D 46 Avenue Maréchal Leclerc

Fuveau Bouches-du-Rhône Le feu d’artifice est tiré depuis le vieux village autour du clocher de l’église.

la meilleure vue est depuis le rond point de la gare routière! Dans le cadre des fêtes votives du village la municipalité propose un feu d’artifice son et lumière pour le plus grand plaisir de tous! Le feu d’artifice est tiré depuis le vieux village autour du clocher de l’église.

la meilleure vue est depuis le rond point de la gare routière! dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Fuveau Étiquettes évènement : Autres Lieu Fuveau Adresse D 46 Avenue Maréchal Leclerc Ville Fuveau lieuville 43.45299#5.55799