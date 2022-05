FEU D’ARTIFICE Fraize Fraize Catégories d’évènement: Fraize

Vosges

FEU D'ARTIFICE stade André Richard rue du Pont de la Forge Fraize

2022-07-13 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-13 stade André Richard rue du Pont de la Forge

Fraize Vosges A partir de 21 h, marche aux flambeaux au départ de la Mairie (place de l’Hôtel de Ville) pour un départ à 22 h vers le stade où sera tiré le feu.

Bal organisé par l’association “Des Sapins aux Cerisiers) à la salle polyvalente à partir de 23 h. +33 3 29 50 80 07 stade André Richard rue du Pont de la Forge Fraize

