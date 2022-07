FEU D’ARTIFICE-FÊTE NATIONALE – TOURBES Tourbes Tourbes Catégories d’évènement: Hérault

Tourbes

FEU D’ARTIFICE-FÊTE NATIONALE – TOURBES Tourbes, 13 juillet 2022, Tourbes. FEU D’ARTIFICE-FÊTE NATIONALE – TOURBES

Place du Quai Tourbes Hérault

2022-07-13 19:00:00 – 2022-07-13 00:00:00 Tourbes

A partir de 19h sur la place du Quai : Soirée dansante assurée par Insomnia34 avec buvette et restauration rapide sur place. mairie@tourbes.fr +33 4 67 98 15 02 http://www.tourbes.fr/ Feu d’artifice de la fête nationale tiré depuis le centre village.

