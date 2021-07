Mirecourt Mirecourt Mirecourt, Vosges FEU D’ARTIFICE – FÊTE NATIONALE Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

FEU D’ARTIFICE – FÊTE NATIONALE Mirecourt, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Mirecourt. FEU D’ARTIFICE – FÊTE NATIONALE 2021-07-13 22:00:00 – 2021-07-13

Mirecourt Vosges Mirecourt Mardi 13 Juillet

Fête Foraine

Rendez vous Cours Stanislas

22h : course aux lampions organisée par Athlé Vosges Pays de Mirecourt – distribution gratuite de lampions

22h45 : Feu d’artifice

23h : Bal avec DJ organisé par l’Amicale du Faubourg Saint Vincent

Mercredi 14 Juillet

11h : cérémonie au monument +33 3 29 37 05 22 Ville Mirecourt dernière mise à jour : 2021-07-08 par OT MIRECOURT

Détails Catégories d’évènement: Mirecourt, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Mirecourt Adresse Ville Mirecourt lieuville 48.29912#6.1368