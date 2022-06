Feu d’artifice – fête nationale Cluny, 13 juillet 2022, Cluny.

Feu d’artifice – fête nationale

Chemin Georges Malère Hippodrome Cluny Saône-et-Loire Hippodrome Chemin Georges Malère

2022-07-13 20:30:00 – 2022-07-13 23:00:00

Hippodrome Chemin Georges Malère

Cluny

Saône-et-Loire

Cluny

EUR Rendez-vous à l’hippodrome de Bellecroix (le stade Jean Renaud) pour une belle soirée festive !

20h30 : rassemblement et vente de lampions au Monument aux Morts de la rue Mercière

21h : départ du défilé en direction de l’hippodrome

21h30 : bal familial animé par le DJ « Led to Event »

22h45 : feu d’artifice

23h : reprise du bal

Buvette et petite restauration sur place.

(repli à l’espace des Griottons en cas de mauvais temps)

https://www.cluny.fr/

Rendez-vous à l’hippodrome de Bellecroix (le stade Jean Renaud) pour une belle soirée festive !

20h30 : rassemblement et vente de lampions au Monument aux Morts de la rue Mercière

21h : départ du défilé en direction de l’hippodrome

21h30 : bal familial animé par le DJ « Led to Event »

22h45 : feu d’artifice

23h : reprise du bal

Buvette et petite restauration sur place.

(repli à l’espace des Griottons en cas de mauvais temps)

Hippodrome Chemin Georges Malère Cluny

dernière mise à jour : 2022-06-23 par