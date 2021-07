Évron Évron Évron, Mayenne FEU D’ARTIFICE Évron Évron Catégories d’évènement: Évron

Mayenne

FEU D'ARTIFICE 2021-07-13 – 2021-07-13 Terrain de Loisirs Quartier de la Valiasière

Évron Mayenne Chaque année, le feu d’artifice annonce le lancement de la

saison estivale à Évron. Dès la tombée de la nuit, levez les

yeux pour voir le ciel briller de mille couleurs. Un protocole sanitaire sera mis en place.

dernière mise à jour : 2021-07-05

