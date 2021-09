Lailly-en-val Etang de Lailly-en-Val Lailly-en-Val Feu d’artifice Etang de Lailly-en-Val Lailly-en-val Catégorie d’évènement: Lailly-en-Val

Feu d’artifice Etang de Lailly-en-Val, 11 septembre 2021, Lailly-en-val. Feu d’artifice

Etang de Lailly-en-Val, le samedi 11 septembre à 21:30

Annulé pour cause d’intempéries en juillet, la ville de Lailly en Val reprogramme son feu d’artifice le samedi 11 septembre, autour de l’étang. La Batterie fanfare assurera l’animation musicale dès 21h30. Il n’y aura pas de défilé avec lampions. Le port du masque est obligatoire. Il est à noter qu’en cas de pluie, le feu d’artifice sera définitivement annulé. Feu d’artifice autour de l’étang ! Etang de Lailly-en-Val Place de l’Église, Lailly-en-val Lailly-en-val

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T21:30:00 2021-09-11T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Lailly-en-Val Autres Lieu Etang de Lailly-en-Val Adresse Place de l'Église, Lailly-en-val Ville Lailly-en-val lieuville Etang de Lailly-en-Val Lailly-en-val