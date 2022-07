FEU D’ARTIFICE ET SPECTACLE SON ET LUMIÈRES Boust Boust Catégories d’évènement: Boust

Moselle

FEU D’ARTIFICE ET SPECTACLE SON ET LUMIÈRES Boust, 9 juillet 2022, Boust. FEU D’ARTIFICE ET SPECTACLE SON ET LUMIÈRES

Centre socioculturel rue des Bleuets Boust Moselle OT CATTENOM ET ENVIRONS rue des Bleuets Centre socioculturel

2022-07-09 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-09

rue des Bleuets Centre socioculturel

Boust

Moselle Boust Fêtez la fête nationale avec un peu d’avance lors d’une soirée où se mêleront spectacle de percussion et danses africaines avec en clôture, le traditionnel feu d’artifice. Venez également profiter d’un karaoke. La buvette et la restauration seront assurées par l’association « Boust le Son ». communedeboust@orange.fr +33 3 82 50 30 48 http://www.boust.org/ rue des Bleuets Centre socioculturel Boust

dernière mise à jour : 2022-07-01 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

Détails Catégories d’évènement: Boust, Moselle Autres Lieu Boust Adresse Boust Moselle OT CATTENOM ET ENVIRONS rue des Bleuets Centre socioculturel Ville Boust lieuville rue des Bleuets Centre socioculturel Boust Departement Moselle

Boust Boust Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boust/

FEU D’ARTIFICE ET SPECTACLE SON ET LUMIÈRES Boust 2022-07-09 was last modified: by FEU D’ARTIFICE ET SPECTACLE SON ET LUMIÈRES Boust Boust 9 juillet 2022 Centre socioculturel rue des Bleuets Boust Moselle OT CATTENOM ET ENVIRONS

Boust Moselle