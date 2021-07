Martigues Martigues Bouches-du-Rhône, Martigues Feu d’artifice et soirée DJ Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Feu d'artifice et soirée DJ 2021-07-20 22:00:00 22:00:00 – 2021-07-20 Port de Carro Place Joseph Fasciola

Martigues Bouches-du-Rhône En clôture de la fête de Carro un feu d’artifice sera tiré depuis la digue. Ce sera l’occasion de danser au son de DJ Alex S, féru de musique électronique et de tubes, l’enfant du village va vous faire danser jusqu’au bout de la nuit. contact@fetesdecarro.fr +33 6 52 77 10 56 http://www.fetesdecarro.fr/ En clôture de la fête de Carro un feu d’artifice sera tiré depuis la digue. dernière mise à jour : 2021-06-25 par

