FEU D’ARTIFICE ET FÊTE NATIONALE Mirecourt, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Mirecourt. FEU D’ARTIFICE ET FÊTE NATIONALE 2021-07-13 22:45:00 22:45:00 – 2021-07-13

Mirecourt Vosges Feu d’artifice à 22h45 et fête Foraine

A partir de 20 heures l’amicale du faubourg st Vincent sera présente pour animer cette soirée avec DJ toons et buvette sur place , la famille Laxenaire sera présente avec manège et confiseries +33 3 29 37 05 22 Ville Mirecourt dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Lieu Mirecourt Adresse Ville Mirecourt