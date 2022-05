Feu d’artifice et embrasement du château de Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron Sévérac d'Aveyron Catégories d’évènement: 12150

Sévérac-le-Château 12150 Sévérac d’Aveyron Rdv à Sévérac-le-Château à 22h30, feu tiré à 23h avec embrasement du château.

Placez-vous de manière à voir la façade du château pour profiter au maximum du spectacle !

La Fête Nationale est l'occasion à Sévérac d'assister à un magnifique spectacle pyrotechnique et un embrasement du château qui domine la petite ville. Rdv à Sévérac-le-Château à 22h30, feu tiré à 23h avec embrasement du château.

Placez-vous de manière à voir la façade du château pour profiter au maximum du spectacle !

Offert par la mairie de Sévérac d'Aveyron.

Placez-vous de manière à voir la façade du château pour profiter au maximum du spectacle !

Offert par la mairie de Sévérac d’Aveyron. ©Florent Deltort Photographe

Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

