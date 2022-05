FEU D’ARTIFICE ET CONCERT 14 JUILLET – BOULOGNE SUR MER Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégorie d’évènement: Boulogne-sur-Mer

FEU D’ARTIFICE ET CONCERT 14 JUILLET – BOULOGNE SUR MER Boulogne-sur-Mer, 14 juillet 2022, Boulogne-sur-Mer. FEU D’ARTIFICE ET CONCERT 14 JUILLET – BOULOGNE SUR MER Boulevard Sainte-Beuve Boulogne-sur-Mer

2022-07-14 – 2022-07-14

Boulevard Sainte-Beuve Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais Boulogne-sur-Mer Pour célébrer la Fête Nationale du 14 juillet la ville de Boulogne-sur-Mer offre comme chaque année à ses habitants et à ses visiteurs le traditionnel feu d’artifice tiré à 23 h 00 depuis la falaise. nIl est préférable de s’installer sur le sable pour bénéficier de la plus belle vue. nAnimation musicale dès 21h00. accueil.boulogne@tourisme-boulonnais.fr +33 3 21 10 88 10 Pour célébrer la Fête Nationale du 14 juillet la ville de Boulogne-sur-Mer offre comme chaque année à ses habitants et à ses visiteurs le traditionnel feu d’artifice tiré à 23 h 00 depuis la falaise. nIl est préférable de s’installer sur le sable pour bénéficier de la plus belle vue. nAnimation musicale dès 21h00. Boulevard Sainte-Beuve Boulogne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégorie d’évènement: Boulogne-sur-Mer Autres Lieu Boulogne-sur-Mer Adresse Boulevard Sainte-Beuve Ville Boulogne-sur-Mer lieuville Boulevard Sainte-Beuve Boulogne-sur-Mer

FEU D’ARTIFICE ET CONCERT 14 JUILLET – BOULOGNE SUR MER Boulogne-sur-Mer 2022-07-14 was last modified: by FEU D’ARTIFICE ET CONCERT 14 JUILLET – BOULOGNE SUR MER Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 14 juillet 2022

Boulogne-sur-Mer