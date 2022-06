Feu d’artifice et bal Vesdun Vesdun Catégories d’évènement: Cher

Vesdun

Feu d’artifice et bal Vesdun, 14 juillet 2022, Vesdun. Feu d’artifice et bal

bourg Vesdun Cher

2022-07-14 – 2022-07-14 Vesdun

Cher Vesdun La commune de Vesdun vous invite à son feu d’artifice et son bal gratuit en plein air. Retraite aux flambeaux à partir de 22h. La commune de Vesdun vous invite à son feu d’artifice et son bal gratuit en plein air. Retraite aux flambeaux à partir de 22h. +33 2 48 63 03 07 La commune de Vesdun vous invite à son feu d’artifice et son bal gratuit en plein air. Retraite aux flambeaux à partir de 22h. ©pixabay

Vesdun

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Vesdun Autres Lieu Vesdun Adresse bourg Vesdun Cher Ville Vesdun lieuville Vesdun Departement Cher

Vesdun Vesdun Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vesdun/

Feu d’artifice et bal Vesdun 2022-07-14 was last modified: by Feu d’artifice et bal Vesdun Vesdun 14 juillet 2022 bourg Vesdun Cher

Vesdun Cher