Boulleret Cher Traditionnel feu d’artifice et bal populaire du 14 juillet. Défilé aux lampions (offerts aux enfants) avec la fanfare de Boulleret au départ du Foyer rural.

dernière mise à jour : 2021-06-21

