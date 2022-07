FEU D’ARTIFICE ET BAL POPULAIRE À GUENROUËT Guenrouet Guenrouet Catégories d’évènement: Guenrouet

Loire-Atlantique

FEU D’ARTIFICE ET BAL POPULAIRE À GUENROUËT Guenrouet, 13 juillet 2022, Guenrouet. FEU D’ARTIFICE ET BAL POPULAIRE À GUENROUËT

Pré de la Kermesse Guenrouet Loire-Atlantique

2022-07-13 20:00:00 – 2022-07-16 20:00:00 Guenrouet

Loire-Atlantique RDV au terrain de la kermesse

Bal populaire et feu d’artifice

Bar et restauration sur site

contact : Mairie de Guenrouët 02 40 87 64 18 Guenrouet

