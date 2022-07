FEU D’ARTIFICE ET BAL POPULAIRE À DREFFÉAC Drefféac Drefféac Catégories d’évènement: Drefféac

Loire-Atlantique Drefféac Bal populaire à partir de 21h00 et feu d’artifice entre 23h et 23h30.

Bar, restauration (galettes, frites, saucisses) Organisateur : municipalité 02 40 66 90 40 Bal populaire à partir de 21h00 et feu d’artifice entre 23h et 23h30.

