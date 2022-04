Feu d’artifice et bal Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Feu d’artifice et bal Biscarrosse, 14 juillet 2022, Biscarrosse. Feu d’artifice et bal Esplanade de la plage Boulevard des Sables Biscarrosse

2022-07-14 23:30:00 – 2022-07-14 Esplanade de la plage Boulevard des Sables

Biscarrosse Landes EUR 0 0 Pour la fête nationale, on vous prépare une soirée aux milles couleurs… bleues, rouges, vertes, dorées… vous en aurez pleins les yeux. En front de mer, au milieu de la foule enjouée, venez vivre de grands moments de bonheur en regardant le feu d’artifice. à 21h30 – Concert Dorian D

à 23h 30 – FEU D’ARTIFICE*

