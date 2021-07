Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure, Drôme Feu d’artifice et animations Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Galaure

Drôme

Feu d’artifice et animations Châteauneuf-de-Galaure, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Châteauneuf-de-Galaure. Feu d’artifice et animations 2021-07-14 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-14 01:00:00 01:00:00

Châteauneuf-de-Galaure Drôme Châteauneuf-de-Galaure Venez passer une bonne journée et soirée en admirant le feu d’artifice organisé par la municipalité ainsi que les animations et bal organisé par le club sportif, des conscrits et des professionnels de Châteauneuf de Galaure. mairie@chateauneufdegalaure.fr +33 4 75 68 62 20 dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Galaure, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Châteauneuf-de-Galaure Adresse Ville Châteauneuf-de-Galaure lieuville 45.22562#4.94963