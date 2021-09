Clery-saint-andre Espace Loire - Stade Raymond Plotu Cléry-Saint-André Feu d’artifice Espace Loire – Stade Raymond Plotu Clery-saint-andre Catégorie d’évènement: Cléry-Saint-André

Espace Loire – Stade Raymond Plotu, le samedi 11 septembre à 20:30

Comme promis, le feu d’artifice est reprogrammé ! Après des annulations en cascade, entre pandémie et déluge météorologique, la municipalité reprogramme le feu d’artifice du 14 juillet. Après avoir découvert le théâtre d’ombre à 20h30, levez les yeux et admirez le spectacle. Le feu d’artifice sera tiré dès 22h30. Les musiciens de l’Harmonie tireront un trait d’union entre ces deux moments forts. Une soirée féérique, musicale et spectaculaire à ne manquer sous aucun prétexte: c’est gratuit ! Cléry-Saint-André vous propose un joli feu d’artifice Espace Loire – Stade Raymond Plotu Rue du stade, Clery-saint-andre Clery-saint-andre

