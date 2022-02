Feu d’artifice en commun Mers Le Tréport Mers-les-Bains Mers-les-Bains Catégories d’évènement: Mers-les-Bains

Feu d’artifice en commun Mers Le Tréport Mers-les-Bains, 13 juillet 2022, Mers-les-Bains. Feu d’artifice en commun Mers Le Tréport Mers-les-Bains

2022-07-13 – 2022-07-13

Mers-les-Bains Somme Feu d’artifice en commun Mers Le Tréport. Animation musicale sur l’esplanade.

21h distribution des lampions place Salengro.

21h30 Défilé en musique avec la galère s’amuse. Départ de la place du marché.

