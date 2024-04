Feu d’artifice d’Uzerche Uzerche, samedi 13 juillet 2024.

Feu d’artifice d’Uzerche Uzerche Corrèze

Le désormais célèbre feu d’artifice d’Uzerche, fera cette année encore pétiller le ciel de la Perle du Limousin, et illuminera châteaux et remparts avec l’embrasement de la cité en bouquet final.

Feu à 23h et bal populaire à 23h30. .

Début : 2024-07-13 23:00:00

fin : 2024-07-13

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

