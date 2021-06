Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire, Le Puy-en-Velay feu d’artifice du 14 juillet Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Feu d'artifice vers 23 heures. Il sera tiré dans les jardins de l'Hôtel du Département et sur la plateforme du rocher Corneille. Pour bien en profiter, rendez-vous place de la Libération et boulevard George-Sand ou sur les hauteurs du bassin du Puy.

Détails Catégories d'évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Lieu Le Puy-en-Velay Adresse Conseil du département 1 Place Mgr de Galard Ville Le Puy-en-Velay