Feu d’artifice du 14 juillet Langon, 14 juillet 2022, Langon.

Feu d’artifice du 14 juillet

Sur les quais Langon Gironde

2022-07-14 18:30:00 – 2022-07-14

Langon

Gironde

Langon

18h30 : Monument aux morts – cérémonie commémorative

20h : Sur les quais – cérémonie républicaine (Discours et pot servi par les élus) avec l’Harmonie Sainte-Cécile, la banda Los Gaujos, suivie de démonstrations de danse de l’association Deep Move.

Restauration sur place avec les commerçants de Langon : L’I-Par-Là (Tapas), Cerise Addict (glaces et fruits frais), Sweet Valentine (Burger, Chipirons grillés, Nuggets de poulet), Place aux Fromages (assiettes Fromages, Tartines, dessert), Vignerons de Langon (vins des Graves), La tribu de la rue Maubec (bonbons, café).

Buvette de la Fédération des sociétés

Sans oublier pour les enfants, manège, et pêche aux canards.

22h Bal « Mobil Dancing » avec la Piste à Dansoire sur les quais

00h Feu d’artifice avec la compagnie Silex ! sur les quais

+33 5 56 63 68 00

Langon

