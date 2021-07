Langon Langon Gironde, Langon Feu d’artifice du 14 juillet Langon Langon Catégories d’évènement: Gironde

Langon

Feu d'artifice du 14 juillet 2021-07-14 – 2021-07-14

Langon Gironde L’entreprise de spectacle langonnaise Ad Lib Créations, vous propose cette année un show pyro-scénique au-dessus de la Garonne, « entre terre, air, eau et feux ».

Le Sud-Gironde sera conté par un vieux chêne, « Lou vielh casse ». Il évoquera l’airial, les saisons, l’école du village, la chasse à la palombe, le Ciron, le Sauternais, un hommage à Claude Nougaro près de la salle qui porte son nom.

Les tableaux de feu dureront 20 minutes, synchronisés sur des musiques adaptées aux principes cadencés de la pyrotechnie. Animations musicales déambulatoires et restauration sur place.

dernière mise à jour : 2021-06-22

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Langon Étiquettes évènement : Autres Lieu Langon Adresse Ville Langon lieuville 44.55295#-0.24611