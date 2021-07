Feu d’artifice du 14 juillet Face à l’Esplanade des Quinconces, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Bordeaux.

Feu d’artifice du 14 juillet

Face à l’Esplanade des Quinconces, le mercredi 14 juillet à 22:30

Cette année, c’est **Ruggieri**, spécialiste de conception de spectacles pyrotechniques depuis le XVIIIe siècle, qui émerveillera les Bordelaises et les Bordelais **mercredi 14 juillet à partir de 22h30, sur la Garonne entre le Miroir d’Eau et l’Esplanade des Quinconces**. Ses « feux de joie » misent sur l’élégance mais aussi l’originalité et l’innovation, dans un concept festif et coloré. La Ville de Bordeaux a travaillé de concert avec l’artificier pour proposer pour la première fois à Bordeaux, un feu d’artifice sans perchlorate, sans plomb et sans retombée de plastique et d’aluminium dans la Garonne. Par ailleurs, l’artificier s’est engagé à compenser les émissions de CO2 générées par la combustion des produits lors du spectacle. **✓ Attention** : le port du masque est obligatoire pour cet événement.

A l’occasion de la Fête nationale, un feu d’artifice sera tiré, le mercredi 14 juillet à 22h30 sur la Garonne

Face à l’Esplanade des Quinconces Quai Louis XVIII Bordeaux Quinconces Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T22:30:00 2021-07-14T23:00:00