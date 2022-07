FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET DU VAL D’AJOL Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol

Vosges L’événement correspond aux festivités du 14 juillet de la commune du Val d’Ajol (12h00 à 02h00). Les visiteurs pourront à partir de 14h participer à des jeux divers (concours de pétanque, mölkky, …). Puis, à 16h profiter d’un concert du groupe Délit Mineur. Ensuite, un bal populaire est organisé avec à la nuit tombée le feu d’artifice. La buvette et la restauration seront assurées de 12h00 à 02h00. DeltaWorks / 326 images

