Le Mérévillois Domaine départemental de Méréville Essonne, Le Mérévillois Feu d’artifice du 14 juillet Domaine départemental de Méréville Le Mérévillois Catégories d’évènement: Essonne

Le Mérévillois

Feu d’artifice du 14 juillet Domaine départemental de Méréville, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Le Mérévillois. Feu d’artifice du 14 juillet

Domaine départemental de Méréville, le mardi 13 juillet à 21:00

Mardi 13 juillet, venez passer une soirée haute en couleurs au Domaine départemental de Méréville. Sur la pelouse centrale devant le château, le feu d’artifice prévu aux alentours de 23h sera précédé de la Sonnerie des Trompes de la Juine dès 21h30. Des cors et trompettes de chasse accueilleront les visiteurs avant une explosion de lumière et de sons à la nuit tombée !

Entrée libre et gratuire

Le 13 juillet à la nuit tombée, venez profiter du feu d’artifice dans le Domaine de Méréville ! Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire 91660 Méréville Le Mérévillois Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T21:00:00 2021-07-13T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Le Mérévillois Étiquettes évènement : Autres Lieu Domaine départemental de Méréville Adresse Rue Voltaire 91660 Méréville Ville Le Mérévillois lieuville Domaine départemental de Méréville Le Mérévillois