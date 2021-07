Feu d’artifice du 13 juillet Casseneuil, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Casseneuil.

Feu d’artifice du 13 juillet 2021-07-13 – 2021-07-13 Quai des Gabarres Bord du Lot

Casseneuil Lot-et-Garonne

Repas et buvette à partir de 19h (pensez à apporter vos couverts!)

22h Retraite aux lampions, défilé des pompiers et de la Batuc’Fanfar’Brass-Band

22h45 Retraite aux flambeaux en canoë sur la Lède

23h Feu d’artifice sur Le Lot et bal disco.

+33 5 53 41 07 92

Mairie Casseneuil

