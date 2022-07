Feu d’artifice du 13 Juillet 2022 à Lamorlaye

Feu d’artifice du 13 Juillet 2022 à Lamorlaye, 13 juillet 2022, . Feu d’artifice du 13 Juillet 2022 à Lamorlaye



2022-07-13 – 2022-07-13 La ville de Lamorlaye célèbre la fête nationale!

Au programme:

-20h: Distribution de bâtons lumineux et déambulation, batucada place des Tilleuls,

-22h30: Chorale des enfants dans le parc du château

-22h45: discours de M. le Maire dans le parc du château

-23h: Feu d’artifice dans le parc du château La ville de Lamorlaye célèbre la fête nationale!

-23h: Feu d'artifice dans le parc du château

