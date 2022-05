Feu d’artifice du 13 juillet

2022-07-13 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-13 00:00:00 00:00:00 Programme : En déambulation : – 19h00 : Les P’tites Goules – maquillage artistique pour petits et grands.

– 20h00 & 21h45 : L’Éthno Machine, spectacle poétique en déambulation à faire danser.

– 22h30 : collectif Faire Ailleurs marionnettes géantes illuminées accompagnées par La Bat’ Qui Maille, percussions brésiliennes. Borne photo de M. Selfie dans sa caravane vintage. Buvette et restauration sur place. Feu d’artifice sur la plage à partir de 23h15. Plage en face du Casino. Renseignements auprès de l’office culturel au 02 33 70 60 41 Programme : En déambulation : – 19h00 : Les P’tites Goules – maquillage artistique pour petits et grands.

