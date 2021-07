Lamorlaye Lamorlaye Lamorlaye, Oise Feu d’artifice du 13 Juillet 2021 à Lamorlaye Lamorlaye Lamorlaye Catégories d’évènement: Lamorlaye

Oise

Feu d’artifice du 13 Juillet 2021 à Lamorlaye Lamorlaye, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Lamorlaye. Feu d’artifice du 13 Juillet 2021 à Lamorlaye 2021-07-13 17:00:00 – 2021-07-13 23:00:00

Lamorlaye Oise La ville de Lamorlaye organise la fête nationale!

Au programme:

-À partir de 17h: Animation maquillage

-20h: Distribution de bâtons lumineux en centre-ville

-20h30: Animations musicales et restauration en centre-ville

-23h: Feu d’artifice m.lecomte@ville-lamorlaye.fr +33 3 44 21 64 00 http://www.ville-lamorlaye.fr/ La ville de Lamorlaye organise la fête nationale!

Au programme:

-À partir de 17h: Animation maquillage

-20h: Distribution de bâtons lumineux en centre-ville

-20h30: Animations musicales et restauration en centre-ville

-23h: Feu d’artifice Lamorlaye dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Lamorlaye, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Lamorlaye Adresse Ville Lamorlaye lieuville 49.15529#2.44325