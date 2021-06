Descartes Descartes Descartes, Indre-et-Loire Feu d’artifice Descartes Descartes Catégories d’évènement: Descartes

Indre-et-Loire

Feu d’artifice Descartes, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Descartes. Feu d’artifice 2021-07-14 23:00:00 – 2021-07-14 23:30:00

Descartes Indre-et-Loire Descartes Offert par les municipalités de Descartes et de Buxeuil. Offert par les municipalités de Descartes et de Buxeuil. serviceculturel@ville-descartes.fr +33 2 47 91 42 00 http://www.ville-descartes.fr/ Offert par les municipalités de Descartes et de Buxeuil. Office de tourisme Loches TCL dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Descartes, Indre-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Descartes Adresse Ville Descartes lieuville 46.9739#0.69418