Loire-Atlantique Profitez du spectacle sans les tracas de la foule et des problèmes de stationnement Atlantic Hopper vous propose de vous amenez assister au feu d’artifice de St Michel Chef Chef .

Retour à l’issue du feu d’artifice Location privative avec skipper d’un confortable bateau Capacité 6 passagers maximumm Tarif 300€ pour 2 personnes, 50€par personne supplémentaire.

catatlantic@neomare.fr +33 7 57 57 60 46 http://www.neomare.fr/cat-atlantic/

