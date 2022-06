FEU D’ARTIFICE DE RENTRÉE À CHÂTEAUNEUF SUR SARTHE Les Hauts-d’Anjou Les Hauts-d'Anjou Catégories d’évènement: Les Hauts-d'Anjou

Maine-et-Loire

FEU D’ARTIFICE DE RENTRÉE À CHÂTEAUNEUF SUR SARTHE Les Hauts-d’Anjou, 2 septembre 2022, Les Hauts-d'Anjou. FEU D’ARTIFICE DE RENTRÉE À CHÂTEAUNEUF SUR SARTHE

Châteauneuf sur Sarthe Quai de la Sarthe Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire Quai de la Sarthe Châteauneuf sur Sarthe

2022-09-02 22:00:00 – 2022-09-02

Quai de la Sarthe Châteauneuf sur Sarthe

Les Hauts-d’Anjou

Maine-et-Loire Venez nombreux au feu d’artifice de rentrée tiré le vendredi 02 septembre 2022 en bord de Sarthe à Châteauneuf-sur-Sarthe à 22h. Notez que le pont sera en conséquence fermé à la circulation une partie de la soirée. Feu d’artifice de rentrée vendredi 02 septembre 2022 à Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts d’Anjou). +33 2 41 96 15 20 https://leshautsdanjou.fr/ Venez nombreux au feu d’artifice de rentrée tiré le vendredi 02 septembre 2022 en bord de Sarthe à Châteauneuf-sur-Sarthe à 22h. Notez que le pont sera en conséquence fermé à la circulation une partie de la soirée. Quai de la Sarthe Châteauneuf sur Sarthe Les Hauts-d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Les Hauts-d'Anjou, Maine-et-Loire Other Lieu Les Hauts-d'Anjou Adresse Les Hauts-d'Anjou Maine-et-Loire Quai de la Sarthe Châteauneuf sur Sarthe Ville Les Hauts-d'Anjou lieuville Quai de la Sarthe Châteauneuf sur Sarthe Les Hauts-d'Anjou Departement Maine-et-Loire

Les Hauts-d'Anjou Les Hauts-d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-hauts-danjou/

FEU D’ARTIFICE DE RENTRÉE À CHÂTEAUNEUF SUR SARTHE Les Hauts-d’Anjou 2022-09-02 was last modified: by FEU D’ARTIFICE DE RENTRÉE À CHÂTEAUNEUF SUR SARTHE Les Hauts-d’Anjou Les Hauts-d'Anjou 2 septembre 2022 Châteauneuf sur Sarthe Quai de la Sarthe Les Hauts-d'Anjou Maine-et-Loire

Les Hauts-d'Anjou Maine-et-Loire