Paimpol Paimpol Côtes-d'Armor, Paimpol Feu d’artifice de Noël Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Paimpol

Feu d’artifice de Noël Paimpol, 18 décembre 2021, Paimpol. Feu d’artifice de Noël Paimpol

2021-12-18 – 2021-12-18

Paimpol Côtes d’Armor Paimpol Rejoignez-nous place du Martray pour un défilé en musique avec le duo Kerbaul/Michel qui nous emmènera jusqu’au feu d’artifice quai Loti culture@ville-paimpol.fr +33 2 96 55 31 70 http://www.ville-paimpol.fr/ Rejoignez-nous place du Martray pour un défilé en musique avec le duo Kerbaul/Michel qui nous emmènera jusqu’au feu d’artifice quai Loti Paimpol

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Paimpol Autres Lieu Paimpol Adresse Ville Paimpol lieuville Paimpol