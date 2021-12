Orelle Orelle Orelle, Savoie Feu d’artifice de Noël Orelle Orelle Catégories d’évènement: Orelle

Savoie

Feu d’artifice de Noël Orelle, 23 décembre 2021, Orelle. Feu d’artifice de Noël Place de la télécabine Francoz Orelle

2021-12-23 17:15:00 17:15:00 – 2021-12-23 17:15:00 17:15:00 Place de la télécabine Francoz

Orelle Savoie Orelle Un feu d’artifice aux couleurs chatoyantes viendra vous mettre des étoiles plein les yeux!

Un vin chaud sera servi. contact@orelletourisme.net +33 4 79 56 87 22 Place de la télécabine Francoz Orelle

dernière mise à jour : 2021-12-01 par Office de tourisme d’Orelle

Détails Catégories d’évènement: Orelle, Savoie Autres Lieu Orelle Adresse Place de la télécabine Francoz Ville Orelle lieuville Place de la télécabine Francoz Orelle