Place Pierre Beregovoy 78200 Magnanville, le mardi 13 juillet à 21:00

Programme de la soirée : * 21h : Ambiance musicale * 23h : Feu d’artifice * Buvette sur place par le Comité des Fêtes Dans le respect des gestes barrières.

Entrée libre.

Feu d’artifice du 13 juillet 2021. Place Pierre Beregovoy 78200 Magnanville Magnanville Magnanville Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T21:00:00 2021-07-13T23:59:00

