Haut-Rhin Les Colmariens sont invités à se réunir sur l’espace Nelson Mandela, devant la Grande Mosquée, pour assister au spectacle pyrotechnique.

La Trace s’associe également à l’événement et proposera des navettes gratuites pour lier le centre-ville au feu d’artifice : départ à 23h30

Les Colmariens sont invités à se réunir sur l'espace Nelson Mandela, devant la Grande Mosquée, pour assister au spectacle pyrotechnique. +33 3 89 20 68 68

