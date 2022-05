Feu d’artifice de la Fête de la Rive Droite – date sous réserve

2022-08-07 – 2022-08-07 EUR Tiré sur le Lot, il fait partie des plus importants feux d’artifice du département.

Il est tiré à la nuit tombé. Le Comité des Fêtes de la Rive Droite anime les quartiers de part et d’autre du Pont Vieux depuis bientôt 100 ans ! Le superbe feu d’artifice tirés sur le Lot est LE spectacle incontournable de l’été dans la cité marmotte. +33 6 87 56 19 35 Tiré sur le Lot, il fait partie des plus importants feux d’artifice du département.

Il est tiré à la nuit tombé.

