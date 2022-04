Feu d’artifice de Beg-Meil Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant Finistère À partir de 19h : buvette, saucisses-merguez et frites ou crêpes.

> Dès 20h : animation musicale

> 22h15 : défilé en fanfare à travers le bourg en direction de la cale de Beg-Meil

> 23h : feu d’artifice.

