Vendée Champagné-les-Marais A partir de 17h : Début des festivités et musique

18h00 : apéritif offert par la Mairie

19h00 : Frites, saucisses, glaces,…

22h30 : Feu d’artifice Champagné-les-Marais

