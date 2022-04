Feu d’artifice Carentoir, 30 avril 2022, Carentoir.

Feu d’artifice Carentoir

2022-04-30 – 2022-04-30

Carentoir Morbihan

Venez profiter d’une soirée concert et feu d’artifice au haras de la Bourdonnaye.

Entrée libre : concert dès 19h et feu d’artifice aux alentours de 22h.

Repas sur réservation (cochon grillé, gratin de pommes de terre, dessert et café), 13€.

Tickets disponibles à la boulangerie Aoustin et au bar Le Calypso jusqu’au 23 avril.

+33 6 66 40 00 40

Carentoir

dernière mise à jour : 2022-04-20 par