Cajarc Lot 19 EUR 20h30: Paëlla Géante organisée par l’Entente Cajarc-Cenevières Foot (apportez vos couverts)

* Pensez à réserver à la Cantine, 05 65 40 64 25

* Olivier Ains 06 89 81 78 89

* Lucette Parra 06 03 10 87 24

22h: Retraite aux flambeaux – départ devant l’église

23h: Grand Feu D’artifice Venez profiter d’un moment convivial sur les berges du Lot.

Un magnifique feu d’artifice tiré sur le pont suspendu de Cajarc!

Retraite aux flambeaux

L’Entente Cajarc-Cenevières Foot vous convie à sa Paëlla géante à 20h30.

